Assassins Creed VR e Splinter Cell VR confirmados pelas listas de empregos da Ubisoft

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o Facebook Connect de 2020, a Oculus anunciou que Assassins Creed VR e Splinter Cell VR farão uma aparição para dispositivos Oculus no futuro.

Agora parece que esses jogos de RV foram reconfirmados por listas de empregos no site oficial da Ubisoft .

A empresa pretende contratar vários cargos relacionados com os novos jogos. Para Assassins Creed VR, por exemplo, há várias funções diferentes listadas que incluem designer de jogos de RV, designer de jogos de RV sênior, testador de desenvolvimento e testador de QA.

Enquanto isso, a Ubisoft também deve recrutar até 17 pessoas para auxiliar no Splinter Cell VR. Isso inclui todos, desde produtores a designers de jogos, artistas adequados e muito mais. A Upload VR detectou que em um ponto "Programador de Rede" foi listado como uma das funções. A descrição do trabalho para essa postagem aparentemente envolve "... desenvolver recursos básicos para vários jogadores e serviços de jogo usando a infraestrutura online existente."

Isso pode ser uma dica de que Splinter Cell VR está firmemente no trabalho, mas que a Ubisoft está considerando opções para fazer um modo multiplayer para o jogo também.

Outro ponto digno de nota é que as funções de ambos os novos jogos de realidade virtual mencionam a necessidade de experiência com o motor de jogo Unity. Este não é o mecanismo padrão da Ubisoft e pode muito bem sugerir que esses jogos estão sendo construídos do zero, especificamente para realidade virtual.

É possível que, uma vez que esses jogos foram anunciados pela Oculus, eles cheguem primeiro aos fones de ouvido dessa empresa. Talvez para o Oculus Quest 2? O tempo vai dizer.

Infelizmente, não há informações sobre a data de lançamento desses jogos, mas é razoável supor que ainda demore um pouco. Não podemos esperar.

Escrito por Adrian Willings.