(Pocket-lint) - A Microsoft tem aumentado o Xbox Game Pass, como com a adição do EA Play sem nenhum custo extra. Agora, parece que outro novo privilégio pode chegar ao serviço de assinatura. Jez Corden, do Windows Central, afirmou recentemente no Twitter que o Uplay + da Ubisoft pode ingressar no Xbox Game Pass.

A Microsoft tem alguns serviços de assinatura para proprietários do Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Há o Xbox Live Gold , um plano de assinatura mensal que é necessário para jogar online, e há o Xbox Game Pass , que dá acesso a centenas de jogos por apenas uma taxa mensal. Mas, se você atualizar para o Xbox Game Pass Ultimate, você obterá Xbox Live Gold mais Xbox Game Pass para PC, bem como EA Play e acesso ao serviço de jogos em nuvem do Xbox (anteriormente chamado de Project xCloud).

Com o Xbox Games Pass, você pode baixar os jogos e jogá-los quantas vezes quiser, contanto que continue pagando a taxa mensal. Alguns títulos podem ficar indisponíveis conforme outros são adicionados, mas você também tem a opção de comprar qualquer parte da coleção a preços promocionais. A Microsoft também adiciona lançamentos de seus próprios jogos assim que são disponibilizados nas lojas.

Quanto ao Ubisoft Uplay +, com base no que Corden ouviu, há “uma grande chance” de que chegue em breve.

Eu vi rumores sobre a Ubisoft Uplay + ingressar no Xbox Game Pass Ultimate.



Acho que isso tem uma grande chance de ser verdade, com base em coisas que ouvi. - Jez (@JezCorden) 30 de dezembro de 2020

Corden tem um grande histórico de rumores relacionados ao Xbox, e como a Microsoft disse que quer fazer mais colaborações do tipo EA Play para o Xbox Games Pass, suspeitamos que ela definitivamente está negociando com a Ubisoft para trazer o Uplay + para o serviço. Avisaremos você à medida que aprendermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.