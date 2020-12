Esqueça o Spotify Wrapped, a versão da Ubisoft para gamers é muito mais divertida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você gosta dos jogos da Ubisoft , certamente apreciará este pequeno resumo de suas experiências de jogo que a empresa converteu em um vídeo personalizado.

Você provavelmente já viu esse tipo de coisa com o Spotify Wrapped , onde seu histórico de jogo é apresentado em um formato elegante para mostrar o que você tem ouvido no ano passado. É bacana, mas longe de ser tão legal quanto o Ubisoft Connect Wrap-Up .

Para jogadores que gostaram de Far Cry, Assassins Creed, The Division, Rainbow Six Siege e muito mais, esta página oferece um resumo dos últimos cinco anos usando suas próprias estatísticas.

Isso inclui coisas básicas como quantas horas você mergulhou nos jogos, quantos jogos você jogou e quais são seus três jogos favoritos. Mas também mostra estatísticas específicas desses jogos, incluindo coisas como quantas mortes você tem, sua proporção de mortes, vitórias / derrotas estatísticas e muito mais.

Tudo isso é então convertido em um vídeo personalizado e uma página de destino personalizada para você aproveitar e compartilhar com seus amigos . Claro, os resultados só são interessantes se você realmente jogou alguns jogos. Se você passou apenas uma hora em um jogo, os dados provavelmente são ridículos .

Talvez as coisas pareçam um pouco diferentes em mais cinco anos?

