Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ubisoft e Reebok formaram uma parceria antes do lançamento de Assassins Creed Valhalla, o próximo episódio da franquia Assassins Creed.

Eles estão lançando uma coleção cápsula que inclui tênis, roupas e acessórios - todos inspirados no jogo da Ubisoft. Cada peça apresenta o logotipo do Assassins Creed Valhalla x Reebok e símbolos da mitologia nórdica apresentados no jogo. Pense nas luzes do norte, corvos e machados.

A coleção é encabeçada por três treinadores. Veja como Reebok os descreveu:

Zig Kinetica

"Inspirado no negro profundo da noite nórdica e nas luzes do norte, o Zig Kinetica x Assassins Creed Valhalla foi projetado com uma parte superior de malha moldada preta, construída em torno de sua sola de retorno de energia em forma de ziguezague distinta em mar esmeralda. Viking Lifestyle, o modelo apresenta o símbolo de Synin, um corvo que representa uma das principais características da mitologia nórdica e ajuda o personagem-chave Eivor em sua jornada. "

Vingança do Clube C

"Simples, mas versátil, o Club C Revenge x Assassins Creed Valhalla apresenta uma parte superior de camurça suave com detalhes em cor esmeralda e preto. No calcanhar, a silhueta apresenta um símbolo de machado de batalha duplo, o epítome da versatilidade nórdica e um dos mais símbolos Viking icônicos. "

Clássico Couro Legado

"Vindo com uma parte superior cinza frio e realces em mar esmeralda e névoa esmeralda, o Classic Leather Legacy x Assassins Creed Valhalla, uma silhueta de estilo de vida com inspiração retro, é a escolha perfeita para quem não quer escolher entre o presente e o passado. O símbolo do corvo em relevo no calcanhar deste detalhe fala mais uma vez sobre o significado profundo dessas criaturas para os vikings. "

A coleção também inclui dois moletons, um boné e meias. Ele estará disponível na Reebok a partir de 7 de novembro de 2020 e em outros varejistas quatro dias depois.

Enquanto isso, Assassins Creed Valhalla será lançado em 10 de novembro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.