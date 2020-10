Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ubisoft lançará um novo serviço conectado junto com Watch Dogs: Legion em 29 de outubro.

O Ubisoft Connect permitirá o jogo cruzado e a progressão em seus títulos daqui para frente, para que você possa continuar a jogar em uma plataforma e continuar de onde parou em outra.

Isso significa que, se você tiver um Xbox One X e Stadia , poderá alternar e jogar em qualquer uma das plataformas, com jogos salvos acessíveis por ambos. Além disso, você poderá jogar no modo multijogador online contra qualquer pessoa em qualquer console, serviço em nuvem ou PC.

Isso funcionará para jogadores com contas Ubisoft , PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Stadia. Seu console ou conta do Stadia deve estar vinculada à sua conta da Ubisoft, mas é só isso.

A criação de uma conta Ubisoft é gratuita.

Além de jogo cruzado e progressão cruzada, Ubisoft Connect assumirá os melhores aspectos do Ubisoft Club atual. Você ganhará XP e unidades ao jogar, com o último podendo ser gasto em itens e bônus do jogo.

Como parte do lançamento do Ubisoft Connect, a editora está desbloqueando mais de 1.000 recompensas do Ubisoft Club legadas para os jogadores desfrutarem gratuitamente. Saiba mais no site oficial do Ubisoft Connect .

Escrito por Rik Henderson.