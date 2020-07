Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Já sabíamos que a Ubisoft planejava anunciar o Far Cry 6 em breve (durante seu evento Ubisoft Forward neste domingo ), mas não sabíamos muito sobre isso.

Nós fazemos agora.

O que é reivindicado como uma colocação acidental na PlayStation Store oficial em Hong Kong, não apenas revelou a arte principal, mas também produziu o cenário e os detalhes do personagem principal. Além disso, o principal vilão aparentemente foi confirmado para ser interpretado pelo excelente ator, Giancarlo Esposito. Sim, é Gus Fring de Breaking Bad / Better Call Saul (ou Moff Gideon em The Mandalorian, ou um dos personagens ainda não anunciados na segunda temporada de The Boys ).

Além disso, a lista revela que quem comprar a edição PlayStation 4 do jogo receberá a versão PS5 gratuitamente quando atualizar.

Além da listagem no idioma chinês, uma versão em inglês também apareceu no Twitter, publicada por @james_huang_cn .

Diz: "Bem-vindo a Yara, um paraíso tropical congelado no tempo. Como o ditador de Yara, Anton Castillo tem a intenção de restaurar sua nação de volta à sua antiga glória por qualquer meio, com seu filho Diego, seguindo seus passos sangrentos. Sua opressão cruel desencadeou uma revolução.

"LUTE PELA LIBERDADE: Jogue como Dani Rojas, um Yaran local e torne-se um guerrilheiro para libertar a nação.

"YARA TORN APART: Lute contra as tropas de Anton no maior playground de Far Cry até hoje, em florestas, praias e Esperanza, a capital de Yara.

"GUERRILLA FIREPOWER: Empregue armas improvisadas, veículos e Amigos, os novos Presas de Aluguel para queimar o regime tirânico no chão."

Os detalhes na parte inferior revelam que ele ostentará dois jogadores cooperativos - como outros jogos Far Cry anteriores - mais uma campanha offline para um jogador.

Se for verdade, isso será um golpe para a Ubisoft, que já teve bastante tempo tentando publicar avisos de remoção na jogabilidade de Assassins Creed: Valhalla, que tem aparecido em todo o YouTube nos últimos tempos.

Felizmente, ele ainda terá uma ou duas surpresas por seu evento iminente.