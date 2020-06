Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ubisoft está aparentemente se preparando para lançar um novo jogo de battle royale conhecido como Hyper Scape. Um jogo de tiro grátis que será lançado em breve no PC e no console ainda este ano.

Os relatórios estão aparecendo online, com dicas de uma conta oficial do Twitter e site .

Rod Breslau, consultor de eSports, compartilhou algumas informações no Twitter:

Fontes: hoje a Ubisoft lançará um novo jogo com o codinome "Prisma Dimensions", que na verdade é um novo FPS Battle Royale de ritmo acelerado para multijogador AAA da Ubisoft Montreal (R6, AC) chamado Hyper Scape pic.twitter.com/2hza3P7rz1 - Rod "4475 SR & pico imortal" Breslau (@Slasher) 29 de junho de 2020

Este novo jogo FPS aparentemente promete uma experiência de battle royale em um ambiente futurista. O Hyper Scape também está entrando na versão beta fechada (muito em breve) com um lançamento completo no PC, no dia 12 de julho.

Embora esteja chegando ao PC primeiro, também há a possibilidade de uma aparição no console, com crossplay ainda este ano.

O site oficial é um pouco escasso em termos de informações no momento, mas nos dá algumas dicas sobre a configuração:

"O Prisma Dimensions está emocionado por lhe trazer a primeira iteração do Hyper Scape em 2 de julho - e com ela, a ação pulsante do Crown Rush! Prepare-se para entrar nas ruas cheias de néon da principal cidade virtual do mundo, Neo Arcadia. Você vai querer começar a corrida, pois precisará de todas as vantagens que puder para se dar bem na competição. Somente os melhores candidatos chegarão ao confronto final. cair para os perigos do Hyper Scape? "

Breslau também relata que o Hyper Scape está sendo construído com as streamers do Twitch em mente, com integração com o bate-papo do Twitch que permitirá que os espectadores impactem diretamente o que está acontecendo no jogo.

Fontes: O Hyper Scape está sendo construído com as flâmulas em mente em uma parceria completa com o Twitch, com níveis de integração nunca vistos antes de um grande jogo. O chat do Twitch, entre outras coisas, poderá impactar diretamente o jogo ao vivo com eventos que mudam o jogo pic.twitter.com/I37UUMo8rh - Rod "4475 SR & pico imortal" Breslau (@Slasher) 29 de junho de 2020

Também existem incentivos para os streamers do Twitch, pois eles também geram receita com compras de bit que acontecem durante o stream. Isso deve manter as coisas interessantes para todos os envolvidos.

Descobriremos mais durante a próxima inauguração, em 2 de julho, e você pode se inscrever para registrar seu interesse aqui .