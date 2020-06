Há rumores de que Far Cry 6 será ambientado em um local mais exótico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ubisoft divulgou recentemente seu relatório de ganhos para o quarto trimestre de 2020, no qual a empresa sugere que planeja lançar cinco jogos triple A entre agora e março de 2021.

Esses jogos futuros já são conhecidos por incluir Assassins Creed Valhalla , Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion e Gods & Monsters. A identidade do quinto jogo tem sido um pouco misteriosa.

Agora, surgiram rumores online sugerindo que o jogo final da lista será Far Cry 6. Esse vazamento também sugere que o próximo passeio de Far Cry não será realizado nos EUA, mas em um local mais exótico.

De acordo com o Game Reactor , a Ubisoft planeja se afastar das costas dos EUA com Far Cry 6:

"O último jogo da [Ubisoft] programado para ser lançado antes de abril (a menos que a Ubisoft decida que este jogo deve ser adiado devido ao COVID-19 ou que há muitos lançamentos de AAA em uma janela bastante curta) está definido para ser um Far Cry Não quero estragar os planos da Ubisoft, dando-lhe todas as informações, mas posso dizer com certeza que aqueles que não gostaram do cenário norte-americano de Far Cry 5 provavelmente acharão esse jogo mais interessante quando ele for oficialmente apresentado. durante a Ubisoft Forward em 12 de julho. "

O relatório sugere que descobriremos mais no evento oficial da Ubisoft Forward em 12 de julho. Embora valha a pena ter em mente que este é apenas um vazamento e não uma palavra definitiva na próxima atualização da série, mas faz algum sentido.

Far Cry é lançado historicamente todos os anos, pelo menos recentemente, com Far Cry 5 em 2018 e Far Cry: New Dawn no ano seguinte. O Far Cry também teve alguns locais exóticos no passado, o que também faz sentido. O tempo vai dizer.