Após um excelente fluxo de teasers , onde o artista do Instagram, BossLogic, revelou o tema do Assassins Creed deste ano através de uma sessão de pintura ao vivo de quatro horas, a Ubisoft lançou o trailer oficial.

Assassins Creed: Valhalla se passa na era dos Vikings, onde os nórdicos assolavam o norte da Europa e se tornaram os lutadores mais temidos do mundo.

E, como você pode ver no vídeo do trailer, será uma jornada sangrenta.

Pouco foi realmente revelado no trailer, o personagem principal do Eivor, mas agora é sabido que o jogo será baseado principalmente na idade média da Grã-Bretanha, com o rei Alfred no trono.

Também aprendemos através de rumores e trechos de informações oficiais que o jogo estenderá ainda mais os elementos de RPG de Origins e Odyssey, dando a você controle sobre seu próprio assentamento Viking.

Também haverá seções de vela, em botes e batalhas pesadas.

De fato, as imagens renderizadas lançadas nos lembram muitos Vikings do The History Channel (disponíveis no Amazon Prime Video no Reino Unido). Isso chegou recentemente à sua temporada final, então Valhalla não poderia ser melhor cronometrado para os fãs sentirem que continuam a história. Afinal, os acontecimentos nos vikings acontecem antes de Alfred se tornar rei e livrar a Inglaterra da ameaça nórdica.

Assassins Creed: Valhalla estará disponível nesta temporada de férias, para Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 e PC. Também imaginamos que chegará à Stadia, considerando que a Ubisoft mostrou que está ansiosa para oferecer suporte à plataforma de jogos em nuvem do Google até agora.