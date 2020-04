Novo Assassins Creed sendo revelado agora: Vikings?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ubisoft está revelando o tema para o próximo Assassins Creed, por meio de uma transmissão ao vivo de um artista digital pintando o cenário e o personagem principal.

Você pode assistir ao vivo acima, mas o que vimos até agora - além de rumores anteriores -, faremos uma facada em um cenário Viking.

Para ser honesto, à medida que a arte avança, fica cada vez mais claro que os rumores foram evidentes.

O Instagrammer e o artista BossLogic vêm construindo a peça gradualmente, adicionando diferentes elementos de período ao longo do tempo. E, nos últimos tempos, ele começou a pôr velas nos navios, o que nos deixa em dúvida.

No lado direito da imagem, há um castelo medieval e uma cena de batalha, então também esperamos que algumas das ações sejam realizadas na Idade Média na Grã-Bretanha - possivelmente como parte de cenários de invasão?

Para ser sincero, considerando que acabamos de assistir a última temporada dos Vikings do History Channel (no Amazon Prime Video no Reino Unido), podemos dizer com segurança que existem poucas outras configurações que abraçaríamos tão ansiosamente.

E como grandes fãs de Assassins Creed Odyssey, estamos ansiosos pelo que a Ubisoft apresentará ainda este ano.