Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ubisoft, editora do Assassins Creed Valhalla, planeja sediar sua própria "vitrine no estilo E3" neste verão, agora que a conferência anual foi cancelada . O evento da Ubisoft é descrito como uma conferência digital, projetada para dar às pessoas uma visão mais próxima de seus jogos mais recentes e futuros.

Em 12 de julho, a Ubisoft iniciará um evento somente online chamado Ubisoft Forward. O stream de domingo começará às 15h ET (12h PT / 20h, horário do Reino Unido).

Presumivelmente, você poderá transmitir a partir do site ou canal do YouTube da Ubisoft . Planejamos incorporar o fluxo aqui quando ele estiver disponível.

O Ubisoft Forward apresentará "notícias exclusivas de jogos, revelações emocionantes e muito mais", de acordo com a Ubisoft.

Ele não especificou quais jogos serão exibidos, mas provavelmente veremos mais de Assassins Creed Valhalla, incluindo mais jogabilidade. Você pode conferir o primeiro trailer do próximo jogo aqui. É ambientado na era viking, onde os nórdicos assolavam o norte da Europa e se tornaram os lutadores mais temidos do mundo. Como você verá no trailer, deve ser uma jornada sangrenta.

A Ubisoft também pode fornecer atualizações sobre alguns dos jogos que atrasaram no final do ano passado, como Watch Dogs: Legion e Rainbow Six Quarantine.