Como usar o Steam Deck UI em seu PC de jogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Valve revelou que o cliente desktop do Steam agora suporta a interface de usuário do Steam Deck. Portanto, é possível ter aquela interface limpa em seu PC com apenas alguns passos.

Somos grandes fãs do design amigável do Steam Deck para acessar e navegar tanto na loja de vapor quanto na biblioteca. Se você também é e gosta de usar o Steam em modo imagem grande em seu PC, então siga este guia para descobrir como ligar a configuração.

Acesse o Steam Beta

Para usar o Steam Deck UI em sua área de trabalho, você precisa primeiro passar por alguns passos simples para acessar o Steam Beta.

Isto lhe dá acesso a novos recursos e atualizações para seu cliente Steam. É gratuito e você pode reverter o processo a qualquer momento, se não gostar da experiência e quiser optar por não participar.

O acesso ao Steam Beta segue estes passos:

Vapor Aberto Clique no menu Vapor, no canto superior esquerdo Clique na opção de configuração Sob a seção de contas procure por "Participação Beta". Mudança de clique Através do menu suspenso de participação beta selecione "Steam Beta Update". Clique ok O vapor será então reiniciado e atualizado

Propriedades do Tweak Steam

Você ainda não chegou lá, há um outro passo que você precisa dar para colocar o Steam Deck UI em sua área de trabalho. Isto envolve editar seu atalho de lançamento de vapor para adicionar um parâmetro extra a ele. Para fazer isso:

Clique com o botão direito do mouse em seu atalho do Steam (seja em sua área de trabalho ou na barra de tarefas) Clique em Propriedades Clique na aba de atalho na janela que aparece Depois acrescente -gamepadui ao final do alvo para que se leia "C:\Program Files (x86)\Steam.exe" -gamepadui Clique ok Fechar o vapor (certifique-se de fechá-lo completamente através da barra de tarefas Reabrir o vapor Aproveite

Escrito por Adrian Willings.