(Pocket-lint) - No ano passado, a Valve revelou o Steam Deck, um PC de mão para jogos projetado para agitar o mercado portátil em grande escala. Inicialmente, a Valve disponibilizou o aparelho para pedido através de um sistema de reserva, mas agora, cada modelo está disponível para compra sem reserva. A Valve está estimando até duas semanas de entrega, o que pode falhar se receber muitos pedidos.

Com o Steam Deck, você pode acessar toda a sua biblioteca de vapor existente imediatamente ao fazer o login. Ela executa um SteamOS modificado, permitindo que você faça o download e jogue jogos com facilidade. O Steam Deck também permite que você instale e opere software de PC nele, incluindo um navegador da Web, outras lojas de jogos como a Epic Games Store, e serviços de streaming de vídeo. Ele até se conecta a um monitor e periféricos de jogos como um teclado e um mouse, ou um controlador.

Além disso: As futuras gerações do Deck de Vapor de Válvulas confirmadas?

A Valve disse que já terminou de funcionar através de sua fila de reservas, então o Deck está agora em estoque. Dependendo da demanda, os prazos de entrega estimados podem ser mais longos. A empresa também advertiu: "A certa altura, voltaremos ao modo de reserva até conseguirmos nos recuperar". Dito isto, a Valve está expandindo a disponibilidade global do Deck Vapor. Está abrindo reservas no Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Hong Kong, com embarques começando no quarto trimestre.

