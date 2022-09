Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Recentemente a Valve confirmou essencialmente que haveria mais Decks a vapor no futuro, quando publicou um documento oficial enquanto se preparava para o lançamento de seu aparelho portátil em novas regiões.

Naquele livreto, a Valve disse isso:

-

"No futuro, a Valve dará continuidade a este produto com melhorias e iterações no hardware e software, trazendo novas versões do Steam Deck para o mercado".

Agora, enquanto falava à revista Weekly Famitsu, o designer do Deck a Vapor Greg Coomer e o desenvolvedor Pierre-Loup Griffais divulgaram mais informações sobre o futuro do Deck a Vapor.

Na entrevista, que foi traduzida pela VGC, Coomer disse:

"A menos que algo mude muito, haverá uma próxima geração de produtos Steam Deck no futuro...O tema, tamanho e forma mudarão, e poderá até se tornar uma máquina de streaming. O desenvolvimento do Steam Deck continuará".

Parece que o futuro do Deck Vapor vai ser interessante. A válvula aparentemente está se concentrando em melhorias e otimizações da vida útil da bateria primeiro em modelos futuros, mas também está planejando "muitos outros usos além deste dispositivo portátil".

A entrevista também deu a entender que a Valve também está trabalhando em jogos. "O desenvolvimento de jogos é muito importante para a Valve. Eu não sei os números exatos, mas a porcentagem de funcionários envolvidos no desenvolvimento de jogos é alta. Muitas pessoas estão envolvidas"..." Coomer disse durante o bate-papo.

Também foram deixadas pistas sobre a possibilidade de futuros jogos da Half-Life e do Portal, embora nada oficial. Certamente não nos surpreenderia ver uma continuação do Half-Life Alyx. Parece que o futuro é emocionante para os fãs do Steam, tanto em termos de software quanto de hardware.

Escrito por Adrian Willings.