O Deck Vapor 2 está planejado, um documento da Válvula confirma

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em preparação para o lançamento do Steam Deck no Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Hong Kong, a Valve lançou um livreto sobre o produto.

O livreto está repleto de informações de fundo sobre a empresa e sua filosofia, juntamente com a história do Deck Vapor até agora.

Dentro das muitas páginas do documento, há uma frase chave que entusiasmou os gamers.

"No futuro, a Valve fará o acompanhamento deste produto com melhorias e iterações no hardware e software, trazendo novas versões do Steam Deck para o mercado".

Não poderia ser mais simples que isso, a Valve planeja trazer novas versões do Steam Deck para o mercado no futuro.

Também há outras novidades legais no folheto, a maioria das quais já eram conhecidas ou rumores.

O mais emocionante, em nossa opinião, é o fato de que a Valve estará lançando um instalador genérico para o SteamOS. Isto significa que você será capaz de instalar o sistema operacional do Steam Deck em qualquer PC.

Significa também que fornecedores de terceiros, como GPD, serão capazes de liberar seus próprios consoles do tipo Steam Deck que rodam o sistema operacional Steam.

É fundamental que a Valve diga que está aceitando o feedback da comunidade Steam e aprendendo sobre como as pessoas estão escolhendo usar o dispositivo quando ele for projetado para suas próximas iterações.

Portanto, o Deck de Vapor 2 está quase garantido, e mesmo sendo uma piada óbvia, esperamos que a Valve finalmente consiga chegar ao número 3 também.

Escrito por Luke Baker.