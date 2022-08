Os melhores jogos do Steam Deck: Os melhores e mais populares jogos para seu aparelho portátil

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Steam Deck é uma peça fantástica porque funcionará com muitos de seus jogos favoritos para PC. Alguns jogos, porém, são perfeitamente adequados para o Steam Deck.

Já escrevemos antes sobre como verificar quais jogos funcionarão com seu Steam Deck, mas só porque um jogo funcionará, não significa que será uma experiência perfeita. Alguns jogos são mais adequados para uma tela menor ou para esquemas de controle do que outros.

Alguns jogos também estão se provando particularmente populares entre os proprietários do Steam Deck, por isso estamos os arredondando para ajudar você a decidir o que comprar.

OStray é um ajuste perfeito para o Steam Deck. Um jogo de aventura maravilhosamente descontraído que joga bem com os controles do Steam Deck e fica ótimo também no console.

Provavelmente, deveríamos advertir este aqui dizendo que você não quer comprar o Anel Elden para seu Deck de Vapor se você for propenso à raiva que pode vê-lo jogando seu console pela sala em frustração. Caso contrário, um dos melhores RPGs de ação dos últimos tempos é uma compra perfeita.

No Man's Sky já existe há algum tempo e tem visto todo tipo de atualizações incríveis que fazem com que valha a pena comprar se você ainda não o fez. Descobrimos que ele não carrega tão rapidamente no Steam Deck como carrega em um PC de jogos, mas de outra forma é uma explosão.

Aperture Desk Job é um jogo gratuito que foi projetado especificamente para o Steam Deck, portanto faz sentido que seja uma boa escolha para jogar. É provavelmente uma das primeiras coisas que você deve tentar, especialmente com o senso de humor da Valve.

Stardew Valley é provavelmente um jogo perfeito para jogar no seu sofá ou relaxar enquanto você está fora e com o seu console. O estilo gráfico de pixel também não é muito tributável no sistema, o que ajudará na duração da bateria.

Se você está procurando alguns jogos para seu Steam Deck, então o que é melhor do que jogos gratuitos? MultiVersus é um jogo de luta 2D incrivelmente popular, com muita ação e todos os seus personagens de desenho animado favoritos também. O que mais você poderia querer?

Desfruta de um bom rogue-like? Então este popular hack 'n' slash é outro que vale a pena pegar. Está na lista dos jogos mais populares no Steam Deck no momento e por uma boa razão.

O Deus da Guerra só chegou ao PC em 2022, mas agora você também pode jogá-lo em movimento graças ao poder do Steam Deck. Uma fantástica ação-aventura que é muito divertida de se jogar e perfeitamente adequada ao controlador.

O Valheim é um fantástico jogo de sobrevivência em open-world com uma vibração Viking. Você pode brincar com ele com até 10 amigos ou simplesmente relaxar por conta própria explorando a paisagem gerada por procedimentos inspirados na cultura Viking.

Escrito por Adrian Willings.