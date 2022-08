O Steam Deck está agora disponível em mais regiões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Recentemente, a Valve anunciou que havia resolvido os problemas da cadeia de abastecimento que estavam atrasando o Steam Deck.

A empresa foi ao Twitter para que todos soubessem que qualquer pessoa com uma reserva atual do Steam Deck receberia seu console portátil até o final do ano.

Ótimas notícias: Todos que atualmente têm uma reserva podem obter seu Deck de Vapor até o final deste ano! Esclarecemos os problemas da cadeia de fornecimento, um monte de pessoas foi transferido para o Q3, e todas as outras reservas estão agora no Q4.



Mais detalhes aqui:https://t.co/Xj2yEHqpKZ pic.twitter.com/floa2xZelK- Steam Deck (@OnDeck) 29 de julho de 2022

Desde então, a Valve revelou que o Steam Deck também está chegando a mais regiões graças à ajuda da Komodo. A Komodo vai desempenhar o papel de revendedora autorizada no Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Hong Kong.

A Valve também declarou que estas novas reservas não terão impacto na fila de reserva para outras regiões. Em outras palavras, aqueles que atualmente aguardam o Steam Deck na América do Norte, Europa e Reino Unido não serão impactados.

Aqueles jogadores do Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Hong Kong não podem fazer uma reserva para um Deck de Vapor com pedidos enviados no final deste ano.

O Deck de Vapor está chegando a novas regiões! A partir de hoje você pode reservar um Steam Deck no Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Hong Kong, com a ajuda da Komodo, revendedor autorizado do Steam Deck nessas regiões: https://t.co/0Voqd80sSC



Reserve agora o seu em https://t.co/0Voqd80sSC pic.twitter.com/hqg7RWJwEO- Steam Deck (@OnDeck) 4 de agosto de 2022

A Valve também disse que também terá uma grande presença no Tokyo Game Show, para que as pessoas possam ter acesso ao Steam Deck também lá.

O preço para o Deck de Vapor nestas regiões é dito para começar no seguinte:

NT$ 13.380 em Taiwan

HK$ 3.288 em Hong Kong

KRW 589.000 na Coréia

59.800 ienes no Japão

Escrito por Adrian Willings.