Como reembolsar um jogo no Steam: Dicas para ter seu dinheiro de volta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Steam é uma plataforma digital fantástica para comprar seus jogos porque lhe dá a opção de reembolsar um jogo, mesmo que você tenha jogado um pouco dele.

Se você já comprou um jogo e depois se arrependeu após a compra porque ele estava quebrado, buggy ou simplesmente não estava à altura da moda, então esta é a característica para você.

A política de reembolso do Steam também é maravilhosamente indulgente, pois permite que você jogue até duas horas de um jogo e ainda seja capaz de obter um reembolso sobre ele. No entanto, há algumas exigências que você precisa cumprir, portanto, siga nosso guia para saber mais sobre como reembolsar um jogo no Steam.

Há algumas coisas a ter em mente antes de tentar solicitar um reembolso no Steam. É teoricamente possível apresentar um pedido para qualquer jogo que você tenha comprado no Steam, desde que você o tenha comprado há menos de 14 dias e não tenha jogado mais de duas horas.

Portanto, não faz sentido tentar solicitar um reembolso por jogos que você comprou há alguns anos e nunca jogou. Eles serão para sempre parte de sua biblioteca.

No entanto, Steam diz que ainda considerará alguns pedidos mesmo que não atendam a essas exigências, dependendo dos motivos.

Vale notar que embora a Valve esteja bastante relaxada com relação a reembolsos de vapor você ainda pode ser negado um pedido de reembolso de jogo se a empresa suspeitar que você está abusando do sistema.

Portanto, não vá solicitar reembolsos constantemente ou tentar usar o sistema para acelerar os jogos e depois pedir um reembolso. Seu direito de solicitar um reembolso poderá então ser revogado e você não poderá fazê-lo no futuro.

Além dos jogos Steam, também é possível reembolsar outras coisas, incluindo conteúdo para download e itens dentro do jogo. Assim como nos jogos, você tem uma janela de 14 dias para solicitar um reembolso do DLC desde que não tenha jogado o jogo ao qual se refere por mais de duas horas desde a compra do DLC.

Mas há algumas exceções, como se o DLC mudar completamente o jogo de uma forma que não possa ser revertida.

Para conteúdo dentro do jogo, as políticas são um pouco diferentes. Se for um jogo desenvolvido por válvulas, então você normalmente tem 48 horas para solicitar um reembolso nas compras dentro do jogo, desde que a compra não tenha sido modificada, usada ou transferida. Os jogos de outros desenvolvedores podem ser diferentes.

A Valve tem uma política rigorosa contra jogadores proibidos de receberem reembolsos. Se você tiver uma proibição VAC (o sistema Valve Anti-Cheat) em sua conta ou em um jogo em particular, então você não será capaz de obter um reembolso desse jogo.

É possível reembolsar um jogo de sobredotados também através do Steam. Você precisa atender aos mesmos requisitos primeiro - ou seja, não ter jogado por mais de duas horas e tê-lo em sua conta por menos de 14 dias, mas se for assim, então você pode pedir um reembolso.

Se você solicitar um reembolso em um jogo que um amigo comprou para você, então os fundos retornarão para sua conta quando o reembolso for processado.

Outra boa característica da política de reembolso do Steam é que ela também funciona em períodos de venda. Portanto, se você comprou um jogo antes de uma venda Steam, sem perceber que isso estava prestes a acontecer e agora está significativamente descontado, não se preocupe, você ainda pode reembolsar. Desde que você atenda aos requisitos habituais, a Valve diz que você pode solicitar um reembolso pelo preço total do jogo que você comprou e depois comprá-lo novamente com o preço com desconto.

Para solicitar um reembolso, basta seguir alguns passos diferentes:

Primeiro, abra o Steam e clique no menu de ajuda no canto superior esquerdo do programa

Clique em Apoio ao vapor

Encontre o jogo que você deseja reembolsar em "produtos recentes" ou clique em "jogos e aplicações" para ver mais jogos

Clique no jogo no qual você gostaria de obter um reembolso

Em seguida, selecione o motivo pelo qual você deseja um reembolso

Escolha como você gostaria de um reembolso

Selecione para reembolsar em sua carteira a vapor ou diretamente para o método de pagamento original que você usou

Ao tentar reembolsar um jogo, você encontrará uma série de opções diferentes que você pode selecionar como o motivo.

Estas incluem:

Jogabilidade ou questões técnicas

Falta o conteúdo de DLC ou bônus

Estou tendo problemas com a chave do meu CD de varejo

Não é o que eu esperava

Eu comprei isto por acidente

Eu quero remover permanentemente este jogo da minha conta

Jogabilidade e questões técnicas, compras por acidente e "não é o que eu esperava" são freqüentemente vistas como o motivo mais provável para solicitar e receber um reembolso. Se você selecionou um dos motivos e tem a chance de dizer por que quer um reembolso, então recomendamos que o faça. Especialmente se houver um problema com o jogo com bugs ou problemas que possam ser uma reclamação legítima que outros também estão tendo.

Se você não estiver no PC onde tem o Steam instalado, não se preocupe, pois você pode realizar o pedido de reembolso de outra forma também. Basta ir até o site de suporte ao Steam, entrar no site e depois seguir os mesmos passos.

Uma vez que você tenha submetido o pedido, tudo o que você tem que fazer é esperar. Sua solicitação precisará ser verificada e a Valve diz que o processo de aprovação pode levar até sete dias. Você deve receber um e-mail quando estiver concluído.

Escrito por Adrian Willings.