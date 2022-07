Dicas e truques do Steam Deck: Coisas que você pode fazer para se divertir mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Steam Deck é um fantástico console de jogos portátil que é um prazer absoluto para se jogar.

Se você é como nós e esperou meses para que seu e-mail de pré-encomenda chegasse, então você provavelmente está incrivelmente animado para chegar aos jogos em sua nova máquina. Há algumas coisas, no entanto, que vale a pena saber antes de começar, que podem tornar a experiência ainda mais incrível.

O Steam Deck está disponível em vários formatos diferentes de armazenamento. Você pode comprar 64GB, 256GB e 512GB.

Embora seja teoricamente possível substituir o armazenamento interno (e atualizá-lo) que não será uma opção para muitos.

Compramos um modelo de 256GB para economizar dinheiro, mas descobrimos que conseguimos encher o console com apenas quatro jogos. Naturalmente, isto varia dependendo do que você está instalando, mas Forza Horizon 5, por exemplo, ocupa bem mais de 100GB de espaço de armazenamento.

Recomendamos altamente a compra de um cartão microSD (ou vários) para lhe dar acesso a mais jogos com facilidade. Os jogos não serão carregados tão rápido dessa forma em relação aos SSDs NVMe, mas ainda é ótimo ter espaço extra sem grandes despesas extras.

Há outra maneira de combater a questão do espaço de armazenamento no Steam Deck e isso é fazendo uso da funcionalidade de jogo remoto do Steam.

Essencialmente, se você tiver um PC decente com Steam e com jogos instalados naquela máquina também, você pode então transmitir os jogos através do Wi-Fi de sua casa do PC para seu Deck de Vapor.

Isto tem dois benefícios, o primeiro é que você não precisa instalar os jogos localmente em seu Deck de Vapor, mas também pode aproveitar ao máximo o poder de processamento extra em seu PC para obter taxas de quadros mais altas ou uma experiência mais suave.

É fácil de fazer(escrevemos um guia sobre ele), mas essencialmente você só precisa de ambos os dispositivos funcionando e conectados à mesma rede, depois clique em Stream no jogo relevante em seu Steam Deck.

Embora seja tentador aumentar a luminosidade até o topo, na verdade, sugerimos que se recue.

Uma das queixas que as pessoas terão sobre o Steam Deck é a duração da bateria. Sem alguns ajustes, é fácil mastigar a bateria do aparelho de mão em duas ou três horas.

Reduzir o brilho é um passo para fazer sua diversão durar mais. Para fazê-lo, clique no botão de três pontos no lado direito do Deck de Vapor para abrir o menu de opções e ajustar o controle deslizante de brilho ali.

Clique no botão de menu de três pontos e navegue até a seção de bateria. Lá embaixo você encontrará as opções de desempenho. A partir daqui você pode ajustar tanto o FPS quanto a taxa de atualização.

Você pode usar estas configurações para melhorar sua experiência ou para ajudar a economizar a vida útil da bateria. Se você estiver jogando um jogo menos intensivo, poderá aumentar estas configurações para uma experiência de tela mais suave, mas você também poderá tentar baixá-las para poder jogar por mais tempo.

Estamos honestamente surpresos com o quão bem o Steam Deck joga até mesmo os jogos mais modernos. Ele lida muito bem com os jogos e é um prazer jogar.

É claro que, sendo um pequeno (ish) portátil, ele é limitado no tamanho da tela. Ele apresenta uma tela touchscreen de 7 polegadas de 1280 x 800 para uma jogabilidade de 720p. Você provavelmente está acostumado a jogar em um monitor de jogo muito maior.

Se você tentar jogar jogos em configurações ultra, você provavelmente descobrirá que o Steam Deck não funciona tão bem quanto você gostaria. Tente abaixar um pouco os gráficos. Não achamos que isso fosse necessário, mas cair para configurações altas pode fazer uma experiência mais suave se você precisar.

O bônus aqui é que ele ainda parece ótimo, pois é apenas uma pequena tela de qualquer forma.

Alternativamente, você pode usar a função Remote Play streaming que mencionamos anteriormente para rodar em configurações gráficas altas sem tributar a GPU Steam Decks.

Graças a suas capacidades Bluetooth, o Steam Deck tem a capacidade de trabalhar com uma variedade de dispositivos, incluindo ratos, teclados e fones de ouvido. Portanto, se você precisar de mais controles granulares, então você pode conectar esses dispositivos com bastante facilidade.

Clique no botão de configurações e depois role para ativar o Bluetooth. Então você pode simplesmente emparelhar seu dispositivo e usá-lo. Isto funciona com muitos periféricos também, de modo que você pode abrir outros controles para o Steam Deck de forma agradável e fácil.

A válvula é regularmente atualizada para o Steam Deck a fim de melhorar a funcionalidade e a experiência do usuário.

Algumas delas também incluíram grandes melhorias. Uma de nossas queixas inicialmente era que os ventiladores eram muito altos, mas a Valve lançou um remendo que a tornou muito mais silenciosa.

Recomendamos verificar regularmente se há atualizações. Faça isso clicando no botão Vapor no lado esquerdo, depois navegando para atualizações. Você verá um ponto de exclamação nas configurações do sistema quando uma atualização estiver pronta.

Quando você tem suas mãos no Steam Deck, é fácil ver quais jogos funcionarão bem. Os de sua biblioteca já estão marcados como "verificado", "jogável", "sem suporte" ou "desconhecido".

Descobrimos que a lista de jogos jogáveis se expande rapidamente, por isso vale a pena verificar sua biblioteca para ver se aparecem novos jogos.

A loja no Steam Deck também aponta para jogos compatíveis, assim você pode ter certeza de que um jogo vai funcionar antes de comprar.

Há outras maneiras de verificar antes também. Mas uma coisa que diremos é que só porque um jogo é marcado como "sem suporte" não significa necessariamente que não vai funcionar. Já vimos alguns jogos que exigiam apenas alguns ajustes do controlador para que funcionassem. Portanto, se você já possui um jogo e quer jogar, não deixe que essa etiqueta o impeça de tentar.

Alguns jogos podem ser marcados como "sem suporte", mas podem ser jogados com alguns ajustes.

Inicie um jogo, depois clique no botão Steam do lado esquerdo. Quando você tiver feito isso, empurre o bastão duas vezes para a direita para acessar as configurações do controlador. Você verá um mapa dos controles atuais lá, mas você também tem a opção de adicionar mais clicando nas configurações do controlador.

Você pode então re-mapear várias configurações diferentes, mas o outro bônus aqui é que as pás traseiras raramente são usadas para qualquer coisa. Há quatro pás marcadas L4, L5, R4 e R5. Você pode atribuí-las aos controles dentro do jogo e usá-las para jogar mais confortavelmente.

Na rara ocasião em que você tem um problema, é bom conhecer os atalhos para resolver os problemas.

Se você descobriu que seu Steam Deck congelou enquanto estava jogando, então você pode forçar a saída com apenas alguns toques de botão. Pressionar o botão Steam e o botão B juntos forçará o fechamento de qualquer jogo que esteja causando um problema.

Há alguns atalhos diferentes no Steam Deck que você pode acessar com um par de botões de pressão.

Isso inclui Vapor e B para forçar o fechamento, mas também muitos outros. Para ver uma lista, basta apertar o botão Vapor e A.

Um dos melhores desses atalhos é o Steam e o R1 que tira uma foto na tela, mas há muitos outros.

Escrito por Adrian Willings.