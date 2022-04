Como transmitir jogos para seu deck de vapor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como ambos são produtos Valve, faz sentido que o Steam Deck e sua biblioteca de vapor possam jogar bem juntos.

Enquanto o Steam Deck é projetado para atuar como um console portátil, pode haver momentos em que você queira simplesmente transmitir jogos a partir de seu PC de jogos.

Isto pode ser porque você está com pouco armazenamento em seu console ou simplesmente porque você não está obtendo o desempenho que deseja com seus jogos. A boa notícia é que o Steam Deck vai funcionar com o Remote Play.

O Steam Remote Play é uma forma de transmitir jogos de sua máquina principal de jogos para outro dispositivo em sua rede doméstica.

Quando você joga um jogo desta maneira, tanto vídeo quanto áudio são enviados de seu PC para o Deck de Vapor e os comandos que você está entrando no Deck de Vapor são todos enviados de volta para o PC num piscar de olhos.

Em um mundo ideal, você precisará de um PC de jogo potente e uma rede Wi-Fi estável, rápida (de preferência 5GHz), a fim de obter os melhores resultados. Portanto, um roteador Wi-Fi de alta qualidade é uma necessidade.

A boa notícia é que é simples usar o Steam Remote Play no Steam Deck. Você precisará, é claro, deixar seu PC de jogo ligado, mas não precisa estar na mesma sala para depois jogar os jogos em seu console.

Mantenha seu PC ligado e logado no Steam Abrir as configurações do Steam e navegar para "Jogo Remoto". Clique em "Advanced Host Options" e marque "change desktop resolution to match streaming client" e "prioritize network traffic". Pegue seu Steam Deck e certifique-se de que ele esteja conectado à mesma rede doméstica em que seu PC está Navegue até o jogo que você quer jogar e você verá a opção de instalar, mas ao lado disso há um clique que permite ver a opção de transmitir Coloque seu jogo em

