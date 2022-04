Valve aumentando as remessas do Steam Deck, o seu está a caminho?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você não teve a sorte de estar na lista do primeiro lote de Steam Decks , ficará satisfeito em saber que as pré-encomendas do segundo trimestre já estão sendo enviadas.

A Valve foi ao Twitter para anunciar que agora está enviando o primeiro lote de e-mails do segundo trimestre para o console portátil. A empresa também disse que não está apenas fazendo isso, mas também "aumentando as remessas do Steam Deck" com mais e-mails sendo enviados a cada semana.

Bem-vindo ao Q2! Acabamos de enviar o primeiro conjunto de e-mails de pedidos para os reservadores do segundo trimestre (por ordem de horário de reserva). A partir de hoje, estamos aumentando as remessas do Steam Deck e enviaremos mais e-mails de disponibilidade de pedidos toda semana. Às vezes até duas vezes por semana! pic.twitter.com/54TAoCQXfd — Steam Deck (@OnDeck) 4 de abril de 2022

Para deixar as coisas mais claras, a empresa também disse que atualizou a página oficial do produto Steam Deck para que as pessoas possam ver quando você provavelmente receberá seu Steam Deck se fizer o pedido ou quando sua pré-venda provavelmente estará disponível. Isso inclui uma observação (entre parênteses) no mês mais cedo possível, você pode receber um e-mail sobre sua reserva e a chance de pagar pelo seu console.

No momento, você verá que nossa pré-venda do segundo trimestre mostra que a data mais antiga é abril, mas pode ser a qualquer momento entre agora e junho. Enquanto isso, a Valve disse que está “trabalhando duro para aumentar o número de Steam Decks que podemos produzir este ano” e também planeja disponibilizar o Steam Deck em mais lugares. Isso inclui disponibilidade no Japão até o final do ano e mais atualizações a seguir.

Se você fez a pré-encomenda, parece que não há muito tempo para esperar agora.

Escrito por Adrian Willings.