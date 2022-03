Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Boas notícias para aqueles que chegaram cedo o suficiente com suas pré-encomendas do Steam Deck . A Valve anunciou que todas as remessas do Steam Deck do primeiro trimestre foram classificadas. Se você está nesse grupo de sorte, verifique seu e-mail, pois você pode ter a mensagem solicitando que você pague antes do envio do console.

Olá a todos, os e-mails de pedidos do Steam Deck do primeiro trimestre desta semana foram enviados! Todos os restantes reservantes do primeiro trimestre receberão seu e-mail de pedido na próxima semana. — Steam Deck (@OnDeck) 21 de março de 2022

Se você não foi rápido o suficiente no gatilho, não se preocupe, pois há boas notícias. A página da loja Steam foi atualizada para refletir quando você pode esperar seu pedido. Se você é como nós e precisa esperar pelo segundo trimestre, deve ver as datas esperadas no Steam:

Como você pode ver, o nosso deve estar disponível em algum momento entre abril e junho de 2022. Se você ainda não fez a pré-encomenda, terá que esperar pelo terceiro trimestre, em algum momento após outubro de 2022.

Enquanto isso, a Valve também lançou uma atualização para o Steam Deck para melhorar o desempenho e aprimorar a experiência do usuário.

Esta atualização inclui melhorias na loja Steam e na biblioteca de jogos no Steam Deck. Aparentemente, isso melhora o desempenho e a navegação, além de corrigir vários outros problemas. A atualização completa inclui estas alterações:

Adicionada uma opção para ignorar as notificações do Steam Deck Rewards

Adicionada rolagem rápida para a visualização Todas as coleções na Biblioteca

Melhor desempenho e navegação na Loja

Melhor descoberta da funcionalidade de pesquisa na página da Biblioteca

Corrigidas as contagens de aplicativos filtrados incorretas se a Biblioteca contiver demonstrações

Corrigido um caso em que o atualizador do Steam Client sempre acionava a mensagem 'Update Error'

Fundos do menu de contexto corrigidos sendo totalmente opacos

Corrigido um problema com os brindes de notificação de conquistas que não reproduziam nenhum som

Corrigido um problema em que o teclado poderia sobrepor entradas em uma área rolável

Atualizações de localização

Então, se você ainda está esperando seu e-mail de pré-venda do Steam Deck, pelo menos você pode ficar feliz que a experiência será ainda melhor quando ele chegar.

Escrito por Adrian Willings.