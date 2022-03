Xbox Cloud Gaming está disponível no Steam Deck da Valve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Steam Deck da Valve está cada vez mais atraente. A lista de jogos jogáveis está em constante expansão e a Microsoft já confirmou quais jogos do Xbox Studio funcionarão bem com o Steam Deck.

Recentemente , o presidente da Valve, Gabe Newell, disse ao PC Gamer que ficaria feliz em trabalhar com a Microsoft para obter o Game Pass no Steam também.

Agora a Microsoft nos deixou ainda mais animados ao revelar que os usuários poderão usar seu serviço Xbox Cloud Gaming no console portátil .

Um post oficial foi feito no Reddit detalhando as notícias:

"Ei, amigos dos jogos! Tenho ótimas notícias para os jogadores do Xbox e proprietários do Steam Deck! Trabalhamos em estreita colaboração com a Valve e a equipe do Xbox Cloud Gaming para oferecer suporte ao Xbox Cloud Gaming (Beta) com o Xbox Game Pass Ultimate por meio do Microsoft Edge Beta para o Steam Deck. Sim, sério!"

A empresa também postou um guia detalhado sobre como fazê-lo funcionar para aqueles que estão interessados.

Trabalhamos em estreita colaboração com nossos amigos da Valve para oferecer suporte ao #Xcloud #XboxGamePass por meio do Microsoft Edge para o Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC — Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) 18 de março de 2022

A Microsoft trabalhou em estreita colaboração com a Valve para trazer esse suporte ao Steam Deck e é feito por meio de uma versão Linux do navegador Microsoft Edge.

Existem algumas etapas no processo de configuração, mas esperamos que as empresas trabalhem para tornar o sistema mais transparente no futuro. Naturalmente, beneficia a todos se o Steam Deck for capaz de fazer mais.

Escrito por Adrian Willings.