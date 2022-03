Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou casualmente que alguns usuários do Chrome OS agora podem executar o Steam em seus Chromebooks.

Durante o Google for Games Developer Summit, o Google revelou que "acaba de lançar" um alfa do Steam para Chromebooks selecionados. Por ser um alfa neste estágio, isso significa que é apenas um teste por enquanto e não está totalmente pronto para ser lançado oficialmente para todos. Se você não se importa e quer mergulhar e começar a desfrutar de jogos Steam em sua máquina Chrome OS, veja como.

A primeira coisa que você precisa fazer é abrir seu Chromebook e mudar para o "canal dev". É uma experiência de software mais experimental que permitirá testar o Steam alpha e os recursos mais recentes do sistema operacional Chrome (Chrome OS). Qualquer pessoa pode mudar para o canal dev (a menos que esteja usando um Chromebook do trabalho ou da escola, pois seu administrador de TI pode impedir que você mude de canal). O Google tem uma página de suporte que detalha como mudar para o canal dev, mas também destilamos as etapas abaixo.

Antes de mudar de canal, faça backup de seus dados. ( Veja como. )

Faça login no seu Chromebook com sua conta do Google. No canto inferior direito, selecione a hora. Selecione Configurações. No canto inferior esquerdo, selecione Sobre o Chrome OS. Selecione Detalhes adicionais. Ao lado de "Canal", selecione Alterar canal. Selecione um canal. Selecione Alterar canal. Se você mudar para beta ou dev, seu Chromebook fará o download de uma atualização. Seu Chromebook pedirá para reiniciar.

Nota: O canal dev pode introduzir bugs em sua máquina. Se você quiser voltar para o canal estável ou beta, basta selecionar Alterar canal na etapa seis acima e depois Powerwash. Quando a atualização for instalada, selecione Reiniciar e Powerwash. Observe que tudo será excluído de seu Chromebook e você precisará fazer login com sua Conta do Google novamente.

Se você está no canal dev porque seguiu o passo um acima, então você deve estar pronto para o alfa do Steam chegar. O Google disse que o canal dev é atualizado uma ou duas vezes por semana. Portanto, presumivelmente, o alfa do Steam chegará nas próximas semanas (ou no início de abril de 2022) no canal dev.

Não está claro agora. O Google está direcionando as pessoas para o Fórum da Comunidade do Chromebook para obter mais informações. No entanto, lá, a empresa diz apenas que está "conseguindo uma versão inicial de qualidade alfa do Steam no Chrome OS no canal Dev para um pequeno conjunto de Chromebooks em breve". E recomenda voltar ao fórum para obter ainda mais informações.

Desculpe, isso é tudo que o Google anunciou por enquanto. Assim que o alfa do Steam estiver disponível, o Pocket-lint atualizará este guia.

Escrito por Maggie Tillman.