A deriva do stick do Steam Deck é apenas um problema de firmware, diz a Valve

(Pocket-lint) - Os primeiros usuários do Valve Steam Deck relataram problemas com o desvio do thumbstick. Vários usuários levantaram problemas com o stick drift, um problema notório que atormenta o Nintendo Switch há muito tempo .

Esse mesmo problema agora parece estar no novo console portátil também. Pelo menos no stick direito de qualquer maneira. Não é uma notícia ideal para quem está pensando em comprar o Steam Deck.

No entanto, a Valve, sem dúvida, trabalhou duro para evitar que esse problema fosse baseado em hardware. De fato, no meio do ano passado, o engenheiro de hardware da Valve, Yazan Aldehayyat, falou com a IGN sobre como a empresa estava trabalhando para evitar o problema:

"Fizemos uma tonelada de testes de confiabilidade, em todas as frentes - e todas as entradas e diferentes fatores ambientais e todo esse tipo de coisa... acho que sentimos que isso terá um desempenho muito bom. E acho que as pessoas ficarão super feliz com isso. Acho que vai ser uma ótima compra. Quero dizer, obviamente todas as peças vão falhar em algum momento, mas achamos que as pessoas ficarão muito satisfeitas e felizes com isso."

Desde então, a Valve também revelou que está em parceria com a iFixit para oferecer peças de reposição oficialmente autorizadas para o Steam Deck. Portanto, se o hardware for um problema, ele poderá ser substituído.

A boa notícia é que o problema não é o hardware (pelo menos não atualmente). O designer da válvula Lawrence Yang foi ao Twitter para divulgar a notícia:

Olá a todos, uma nota rápida sobre os polegares do Steam Deck. A equipe analisou os problemas relatados e descobriu que era uma regressão de zona morta de uma atualização recente de firmware. Acabamos de enviar uma correção para resolver o bug, portanto, verifique se você está atualizado. — Lawrence Yang (@lawrenceyang) 2 de março de 2022

Aparentemente, o problema é apenas baseado em firmware e uma atualização já foi enviada para lidar com o problema. Portanto, certifique-se de pegar a atualização se estiver tendo problemas.

Escrito por Adrian Willings.