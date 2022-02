O Xbox Game Pass chegará ao Steam Deck?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está pensando em adquirir um Steam Deck ou já tem um em suas mãos, então você pode ter pensado nos jogos que você pode jogar.

Já criamos um guia sobre como ver quais jogos funcionarão com o Steam Deck , mas pode haver mais no futuro.

Ao falar com a PC Gamer , o presidente da Valve, Gabe Newell, disse que a empresa ficaria feliz em trabalhar com a Microsoft para obter o Game Pass no Steam. Naturalmente, ter o serviço de assinatura da Microsoft no Steam daria aos jogadores acesso a muito mais jogos. Embora também exija mais testes para garantir que eles sejam verificados como jogáveis ou não .

A PC Gamer perguntou a Newell se a Valve está interessada em seu próprio serviço de assinatura ou em obter o Game Pass na loja no futuro. Suas respostas sugerem como a empresa está aberta à ideia:

“Não acho que seja algo que achamos que precisamos fazer nós mesmos, construindo um serviço de assinatura neste momento”, disse Newell. "Mas para seus clientes é claramente uma opção popular, e ficaríamos mais do que felizes em trabalhar com eles para conseguir isso no Steam."

Embora possa não acontecer tão cedo, é promissor ver que a Valve está aberta a isso. A Microsoft só recentemente começou a colocar jogos no Steam, em vez de exclusivamente em sua própria loja. A Bethesda também disse que está abandonando seu próprio lançador e migrando para o Steam também. Muita esperança para o futuro dos jogos do Steam Deck, se nada mais.

Escrito por Adrian Willings.