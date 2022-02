Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se, como nós, você encomendou um Steam Deck há muitas luas, ficará satisfeito em saber que a Valve anunciou que as coisas estão começando a acontecer.

A empresa anunciou oficialmente que, a partir de 25 de fevereiro de 2022, os clientes que fizeram a pré-encomenda finalmente terão a chance de pagar o preço total pelo Steam Deck que escolheram e preparar a emoção para o lançamento.

Já sabíamos há algum tempo que esse dia estava chegando. De fato, a Valve anunciou isso em janeiro , mas agora a empresa está reiterando seus planos para isso.

Em 25 de fevereiro, a Valve diz que enviará e-mails para aqueles que fizerem a pré-venda do Steam Deck. Esses e-mails serão enviados por ordem de chegada - ou seja, na ordem em que as reservas foram recebidas. Quando você receber seu e-mail, terá apenas 72 horas para pagar o preço do Steam Deck que reservou.

Se você mudou de ideia, terá a opção de cancelar ou simplesmente ignorar o e-mail e ele será cancelado automaticamente após o término do período de 72 horas.

Se você não foi rápido no gatilho quando a pré-venda foi anunciada originalmente, ainda há esperança. Se as pessoas que fizeram a pré-encomenda antecipadamente mudaram de ideia e cancelaram, a chance de comprar vai para o próximo da fila. Portanto, fique de olho na sua caixa de entrada.

Juntamente com esta atualização, a Valve também revelou mais sobre seus planos para o dock do Steam Deck. A empresa disse que, infelizmente, não estará disponível assim que o esperado. Mas deve chegar em algum momento da primavera. Então, isso é outra coisa para esperar, pelo menos.

