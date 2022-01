Half-Life está finalmente recebendo traçado de raio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Enquanto estamos todos sentados esperando o Half-Life 3 aparecer, alguns indivíduos estão melhorando os jogos originais. Agora, um modder russo está trabalhando na adição de traçado de raios no Half-Life original .

No início de janeiro de 2022, sultim_t postou um vídeo teaser para uma visão do futuro com rastreamento de raios em tempo real adicionado ao jogo Half-Life original.

Embora esteja em seus estágios iniciais, Half-Life: Ray Traced como é apropriadamente chamado, é um mod jogável que será lançado quando estiver pronto. O desenvolvedor observa que essas coisas levam tempo, mas você pode ver o progresso aqui . O plano é, eventualmente, liberar tanto o build completo quanto o código-fonte, para que, quando vier, as pessoas possam pegá-lo e torná-lo ainda melhor.

O plano aqui é adicionar iluminação global com reflexos detalhados, sombras e efeitos visuais aprimorados da iluminação ambiental. O desenvolvedor está usando compilações de mod anteriores para trazer o rastreamento de raios Vulkan para o motor e dar uma nova vida ao que é um jogo envelhecido. Afinal, o Half-Life foi lançado em 1998.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

O jogo em si não está sendo remasterizado, por isso é divertido ver uma iluminação elaborada com traçado de raios e gráficos da velha escola. Estaremos interessados em ver o que acontece quando é um produto acabado.

Escrito por Adrian Willings.