A Valve confirmou oficialmente as próximas datas de venda do Steam

(Pocket-lint) - As datas de venda do Steam são geralmente um caso de adivinhação ou conjectura com base em períodos de venda anteriores.

Desta vez, a Valve confirmou as datas futuras definitivamente, então já sabemos quando as vendas de Halloween, outono e inverno vão começar.

A empresa publicou as datas de venda planejadas no Steamworks para que editores e outros possam acessá-los e planejar de acordo. Essa página está acessível ao público, então agora todos nós sabemos quando isso está acontecendo e você pode deixar sua carteira pronta para comprar aqueles jogos que você tem adiado.

As datas oficiais foram reveladas da seguinte forma:

Promoção Steam de Halloween - 28 de outubro a 1 de novembro

Venda Steam de outono - 24 de novembro a 30 de novembro

Promoção de inverno Steam - 22 de dezembro a 5 de janeiro

Não há muito tempo para esperar pela liquidação de Halloween, embora se for como no ano passado, esta venda se concentrará principalmente em jogos de terror. Se você deseja descontos maiores em uma grande variedade de jogos, terá que esperar até o final de novembro.

Este ano, a Promoção Steam de outono também está caindo na mesma data da Black Friday , então você também terá que fazer um orçamento para os presentes de Natal. Ou tenha mais lugares para conseguir uma pechincha de jogos para PC .

Se você não conseguir adiar um acordo, também vale a pena notar que a Epic Games já tem uma liquidação de Halloween em andamento .