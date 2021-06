O console de jogo portátil SteamPal da Valve pode não aparecer na E3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há algum tempo, a possibilidade de um console de jogos portátil criado pela Valve com o codinome SteamPal vazou online . Agora a Valve anunciou que está configurada para "entregar uma mensagem sobre o Steam na E3 2021 ".

Alguns raciocinaram que talvez estejamos prestes a descobrir mais sobre o console e como ele funciona. O que certamente seria emocionante.

Já ouvimos da Ars Technica que o SteamPal permitirá que os usuários joguem uma grande seleção de jogos Steam em um console portátil com Linux. Esse console é definido para ser um handheld all-in-one com controles de gamepad e um painel touchscreen também. Também há rumores de que pode ser encaixado como um Nintendo Switch para que você possa jogar em uma tela maior se quiser.

A válvula está configurada para fazer uma aparição durante o PC Gaming Show que está acontecendo durante a E3. Este evento começa no dia 13 de junho às 14h30 PST, 17h30 EST, 22h30 BST.

Durante esse evento, a Valve disse originalmente que entregaria "uma mensagem sobre o Steam", esperava-se que isso significasse que ouviríamos sobre o SteamPal. Essa mensagem foi infelizmente atualizada para afirmar que o tempo da Valve será usado para "entregar uma mensagem sobre o Steam Next Fest."

O Steam Next Fest acontecerá de 16 a 22 de junho. Este evento promete ser uma "celebração de vários dias dos próximos jogos", com demos, transmissões ao vivo para desenvolvedores e muito mais. No entanto, não há menção nas páginas oficiais sobre o SteamPal, então pode demorar um pouco ainda.

Escrito por Adrian Willings.