O recurso Remote Play Together do Steam agora é ainda melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O recurso Remote Play Together do Steam já existe há algum tempo. Permitir que os jogadores joguem jogos multijogador locais na web com os amigos gratuitamente. Mas agora a Valve está tornando isso ainda melhor, dando acesso a jogadores que nem mesmo têm uma conta Steam.

Se você ainda não sabe, o recurso Remote Play Together permite essencialmente que um jogador compartilhe experiências locais baseadas em co-op online com amigos. O processo para fazer isso também é muito simples, basta iniciar o jogo, clicar em um amigo e clicar em "Remote Play Together" para enviar um convite e então eles podem aceitar e jogar com você.

O bônus é que apenas uma pessoa precisa ser o dono do jogo. Esse jogador hospeda o jogo e transmite os dados via Steam para seu amigo e então eles podem jogar como se estivessem na mesma sala. A outra pessoa agora não precisa de uma conta Steam e não precisa necessariamente estar jogando no PC.

A Valve até adicionou atualizações para isso, incluindo a capacidade do sistema Remote Play Together funcionar no Linux também. Como parte dessas atualizações, a empresa também adicionou "Convites ilimitados" como uma opção. Anteriormente, o número de pessoas que você podia convidar era limitado, mas agora você pode convidar todos os seus amigos. Ou pelo menos tantos deles quanto o jogo e sua largura de banda larga suportam.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 15 Fevereiro 2021 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

Se você tiver o Steam Client Beta mais recente, poderá copiar um link para Remote Play Together e enviá-lo a qualquer amigo em qualquer dispositivo. Contanto que eles possam acessar o aplicativo Steam Link , eles poderão acessar o jogo. Isso significa que seus amigos podem jogar em telefones Android, iPhones, iPads, Apple TV e no Raspberry Pi também.

Os jogos, é claro, precisam oferecer suporte ao Remote Play Together, mas há muitos jogos que suportam. Lembre-se de que você está procurando jogos que ofereçam multijogador local, não online. Você pode filtrar os jogos na loja Steam para ver aqueles que suportam apenas Remote Play Together se não tiver certeza.

Escrito por Adrian Willings.