A Promoção de Ano Novo Lunar do Steam pode começar hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Jogadores de PC, preparem suas carteiras, pois parece que a Promoção de Ano Novo Lunar Steam está prestes a começar. Normalmente vemos a Valve lançando vendas nesta época do ano e, embora ainda não haja uma palavra oficial sobre quando a venda começará, há indícios de sua chegada iminente.

Recentemente, tivemos o Steam Game Festival e esses eventos e os Steam Awards geralmente coincidem com o lançamento de uma promoção Steam.

Enquanto isso, o Steam Database, um site projetado para rastrear e monitorar todas as coisas relacionadas ao Steam, postou mais evidências da chegada iminente da venda.

A venda começa hoje, em menos de 10 horas a partir deste tweet.



E para todos que perceberam que este ano é o ano do boi, aqui está a verdadeira venda de arte



Contagem regressiva https://t.co/FINTCW7BV2 pic.twitter.com/mLR8zgGyvz - Banco de dados Steam (@SteamDB) 11 de fevereiro de 2021

O histórico de vendas rastreado também mostra que as vendas lunares geralmente aparecem nesta época do ano para coincidir com as celebrações do Ano Novo chinês. E, claro, o Steam acaba de ser lançado na China, então a Valve tem muitos motivos para comemorar.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 28 Dezembro 2020 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

Então, para todos os efeitos, parece que a liquidação do Steam deve começar em questão de horas.

O que não sabemos, porém, é quais jogos estarão à venda ou quanto custarão os descontos. Estaremos pesquisando para encontrar as melhores ofertas e atualizando nosso guia para ajudá-lo a fechar uma pechincha.

Também esperamos que a Valve ofereça algumas das recompensas de perfil com temas festivos habituais para você gastar seus pontos Steam. Portanto, há muito pelo que esperar.

Escrito por Adrian Willings.