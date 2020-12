A Promoção de inverno do Steam pode começar hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Jogadores de PC, preparem suas carteiras, pois parece que a Promoção Steam Winter está prestes a começar. Normalmente vemos a Valve lançando vendas nesta época do ano e, embora não haja uma palavra oficial sobre quando a venda começará, há indícios de sua chegada iminente.

Uma dessas dicas vem na forma do Steam Awards, que deve começar hoje. A Valve está anunciando os indicados finais para cada uma das categorias de prêmios de jogos nos próximos dias, de 22 de dezembro a 3 de janeiro.

Na página seguinte, o FAQ explica que os jogadores não só poderão votar em seus jogos favoritos (nomeados) de cada categoria, mas também poderão ganhar Cartas Colecionáveis e emblemas do Prêmio Steam "... até o final do venda." o que implica que a venda começará junto com os prêmios.

O #SteamWinterSale está quase aqui! É hora de se aconchegar e olhar para o Registro de Inverno. Ouça aquele estalo! https://t.co/3Tf47Em5mR pic.twitter.com/pY6T3Rrr0m - Steam (@Steam) 22 de dezembro de 2020

É perfeitamente lógico presumir que as vendas ocorrerão ao lado dos prêmios, pois geralmente é o que acontece de qualquer maneira. O que não sabemos, porém, é quais jogos estarão à venda ou quanto custarão os descontos. Estaremos navegando para encontrar as melhores ofertas e atualizando nosso guia para ajudá-lo a fechar uma pechincha.

Também esperamos que a Valve ofereça algumas das recompensas de perfil com temas festivos habituais para você gastar seus pontos Steam. Portanto, há muito pelo que esperar.

Escrito por Adrian Willings.