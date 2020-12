O Steam agora tem uma seção exclusiva para adultos para conteúdo de jogos mais ousado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Valve costuma fazer novos experimentos na loja Steam para melhorar a experiência do usuário e facilitar a descoberta de novos conteúdos. Agora, uma nova adição inclui a capacidade de filtrar e ver conteúdo "somente para adultos".

Esse não é o objetivo desta atualização, é claro. O novo experimento foi projetado para trazer à tona mais jogos em um conjunto mais amplo de categorias com a biblioteca de jogos cada vez maior do Steam. A ideia é tornar mais fácil encontrar o que você gosta com base em subgêneros, temas, modos de jogador e muito mais.

Esta atualização adiciona duas seções, "novo e notável", que inclui jogos populares e em alta, e mais vendidos, e a seção muito mais detalhada de "categorias". Este menu oferece todos os tipos de gêneros, incluindo tudo, desde simuladores de caminhada a atiradores, romances visuais a RPGs de ação. Você pode filtrar os jogos por "tema" e procurar jogos com umaprotagonista feminina ou Jogos de ficção científica e cyberpunk (nós nos perguntamos qual jogo é mais popular no momento).

Dê uma olhada nessas categorias e você descobrirá se já tem jogos para adultos em sua coleção ou se tem suas preferências configuradas para permiti-los, agora há uma seção Somente para Adultos que inclui todo tipo de conteúdo obsceno. No momento, estes parecem ser principalmente Hentai, Anime e todos os tipos de jogos indie com muita nudez.

Tudo isso significa que é muito mais fácil encontrar o que você deseja e o que está interessado, sem esbarrar em uma seção que você não encontra. Atualize sua navegação e dê uma olhada visitando Steam Labs aqui .

Escrito por Adrian Willings.