Este mod Portal permitirá que você viaje no tempo para resolver quebra-cabeças

(Pocket-lint) - Não vimos sinais de um novo jogo de Portal aparecer tão cedo. Apesar de sua idade, o Portal 2 ainda consegue ser popular .

Com mais de 200.000 análises positivas e aproximadamente 3.000 jogadores jogando a qualquer momento, está claro que as pessoas gostam de usar portais para resolver quebra-cabeças.

Se você concluiu os jogos e está ansioso por mais, então há boas notícias, pois este próximo mod tem uma carga de novo conteúdo do Portal para desfrutar.

Isso inclui não apenas 25 novos quebra-cabeças, mecânicas de quebra-cabeças exclusivas e muito mais, mas também outro tipo de arma de portal. É uma arma que dispara portais do tempo.

Isso mesmo, com Portal Reloaded , você poderá resolver quebra-cabeças em quatro dimensões.

Enquanto as armas originais do portal ainda estão presentes, a nova (que dispara portais retangulares verdes) permitirá que você viaje entre duas linhas do tempo diferentes. Uma dessas linhas do tempo é o tempo presente, os outros 20 anos no passado.

Não temos dúvidas de que esse novo tipo de portal levará a algumas situações interessantes de resolução de quebra-cabeças e a muitos problemas para entender como funciona.

Estamos completamente intrigados. Se você também estiver, vá até a loja Steam para saber mais e adicionar à sua lista de desejos. Infelizmente, ele não será lançado até abril de 2021.

