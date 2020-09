Left 4 Dead 2 não está morto: ele acaba de ter uma grande atualização com mais de 1.000 mudanças

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Left 4 Dead 2 foi originalmente lançado em 2009 e tem sido um sólido favorito para muitos por um longo tempo. Agora ele teve uma atualização massiva para trazê-lo de volta à vida.

Last Stand é uma atualização do jogo que foi cuidadosamente elaborada pela comunidade e agora recebeu o selo de aprovação da Valve.

Encontre seus amigos, tire a poeira de suas armas e enfrente a horda de zumbis pela última vez em The Last Stand Update, uma atualização massiva de Left 4 Dead 2 construída pela comunidade.



