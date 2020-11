A Valve está facilitando a inscrição para testes beta de jogos no Steam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Steam tem um novo recurso que permite aos jogadores solicitar acesso a testes beta de jogos diretamente na página da loja.

O processo de obtenção de acesso a um teste beta geralmente envolve muito esforço, com formulários de inscrição e solicitações de usuários sendo tratados por desenvolvedores que, então, precisam conceder acesso manualmente.

Esta nova atualização agiliza esse processo, permitindo que os usuários solicitem acesso facilmente na loja Steam. A Valve está dando aos desenvolvedores o poder de um botão de inscrição no Steam Playtest na lista principal de seus jogos na loja Steam.

Este botão permite que os fãs ou jogadores entusiasmados solicitem acesso a versões de teste dos jogos sem o incômodo de acessar outro site. Isso também significa que os desenvolvedores podem controlar facilmente o acesso a quaisquer testes - incluindo quantos jogadores podem entrar e quando o teste terminará.

Para o jogador médio, clicar nesse botão na página de uma loja o colocará em uma lista de espera. Os desenvolvedores do jogo podem então conceder acesso em lotes de acordo com a capacidade de lidar com as solicitações. Assim que o acesso for concedido, você poderá jogar.

A Valve também pensou nessa configuração. Apesar do playtest ser acessado na página principal da loja do jogo, ele é tratado como separado do jogo principal.

Em um nível básico, o tempo de um usuário jogando o playtest não será contado para o jogo real totalmente lançado. Da mesma forma, os jogadores que estiveram envolvidos apenas no playtest não podem deixar uma avaliação do jogo real. O que significa que um jogo inacabado não pode ser revisto bombardeado antes mesmo de ser lançado.

