Agora você pode jogar o Counter-Strike 1.6 no seu navegador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você estiver com vontade de reviver seus dias de glória ou com um toque de jogabilidade retrô, então amará isso. Agora você pode jogar o clássico shooter da Valve, Counter-Strike 1.6, em um navegador da web. Não é necessária a instalação do Steam.

Sem pagar um centavo ou ter que se registrar para qualquer coisa, você pode simplesmente carregar o jogo e enfrentá-lo no cenário clássico de terrorista contra contra-terrorista.

Claro, os gráficos podem parecer um pouco datados e levar um tempo para carregar, mas não há como negar que é bem legal.

Vá para este site e você pode entrar em um jogo com vários outros jogadores de todo o mundo. Atualmente, existem servidores disponíveis na Europa, Canadá, Ásia, Índia, EUA e Brasil e, embora você possa jogar de graça com pessoas de todo o mundo, também há a opção de pagar para alugar um servidor e jogar com amigos.

Os fãs antigos de Counter-Strike ficarão satisfeitos em saber que você não pode apenas jogar em qualquer navegador, mas também pode ficar preso nos mapas favoritos clássicos - de_dust, de_dust2, cs_assault e cs_italy também.

Tivemos uma chance e corre sem problemas. Embora se você está ansioso por alguma ação do Counter-Strike, provavelmente é melhor baixar o Steam e uma cópia do Counter-Strike: Global Offensive . Afinal, isso é gratuito para jogar.