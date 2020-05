Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A incrível coleção de jogos de Quantic Dream era originalmente exclusiva do PlayStation. Em seguida, os jogos chegaram ao PC pela Epic Store no ano passado e agora estão chegando ao Steam.

Heavy Rain , Beyond Two Souls e Detroit: Become Human foram muito bem pensados quando foram lançados originalmente no PlayStation. Mas o estúdio de desenvolvimento queria se afastar da exclusividade da plataforma e expor seu jogo a um público mais amplo.

O fundador da Quantic Dream, David Cage, confirmou isso em uma entrevista com o Dual Shockers no ano passado.

"Sempre tivemos um ótimo relacionamento com a Sony PlayStation. Eles sempre apoiaram muito meu trabalho e sempre fomos muito leais a eles", disse ele, "então tivemos uma conversa muito aberta sobre tudo isso, e eles nos permitiu lançar nosso catálogo de títulos no PC ".

A notícia de que os jogos estão chegando ao Steam foi oficialmente revelada no Twitter:

A outra boa notícia é que todos os três jogos foram atualizados e otimizados para PC com visual 4K, jogabilidade a 60 FPS e suporte widescreen também. Os amantes do Steam também terão prazer em saber que as conquistas do Steam também estão incluídas nesses novos lançamentos.

Enquanto você aguarda o lançamento completo dos três jogos em 18 de junho, também pode baixar e executar demos. Confira aqui .