O próximo Steam Game Festival incluirá 500 demos jogáveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Steam Game Festival já está acontecendo há um certo tempo, começando há alguns anos e, mais recentemente, preenchendo o vazio onde a Conferência de Desenvolvedores de Jogos teria estado.

Agora a Valve anunciou que o próximo Steam Games Festival está marcado para começar em 3 de fevereiro:

O próximo Steam Game Festival está chegando, com centenas de novas demos para os fãs jogarem o que vem a seguir gratuitamente de 3 a 9 de fevereiro!



Assista ao trailer para uma prévia do que os desenvolvedores de todo o mundo estarão compartilhando! https://t.co/F4FMZwbO6M - Steam (@Steam) 28 de janeiro de 2021

Durante o festival, há a promessa de acesso a mais de 500 demos de jogos gratuitos, bem como a chance de assistir transmissões ao vivo de desenvolvedores independentes e a chance de conversar com esses desenvolvedores sobre os jogos em que estão trabalhando. Valve diz que essas demos incluirão tudo, desde jogos de ação a romances visuais, jogos de estratégia, plataformas e tudo mais.

Este é um aumento considerável em relação ao festival anterior, onde apenas 40 jogos estavam disponíveis para jogar.

Também há um trailer para dar uma ideia do que está por vir:

A Valve certamente está ajudando a aliviar um pouco a miséria de bloqueio com os Festivais de Jogos Steam e estamos satisfeitos em ver que eles continuam.

Melhores jogos para PC para comprar: jogos fantásticos para adicionar à sua coleção

Próximos jogos para PC: os melhores jogos novos para esperar

Enquanto isso, vazamentos do banco de dados Steam parecem sugerir que a nova venda do Steam está programada para acontecer logo após o término do Steam Game Festival. De acordo com uma fonte, as vendas do Steam Lunar para o Ano Novo deve começar em 11 de fevereiro, bem a tempo para o Ano Novo Chinês.

A Promoção de Ano Novo Lunar 2021 da @Steam acontecerá de 11 a 15 de fevereiro.



Vazou de um e-mail para os parceiros do Steam, e você sabe, o Ano Novo Chinês é no dia 12 https://t.co/FINTCW7BV2 #SteamDeals pic.twitter.com/67NGmJZjUb - Steam Database (@SteamDB) 14 de janeiro de 2021

Portanto, muitos motivos para ficar de olho no Steam e preparar sua carteira para todos os jogos emocionantes que estão por vir.

Escrito por Adrian Willings.