Steam Game Festival: Spring Edition anunciado em vez da GDC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A pandemia de coronavírus levou a muitos cancelamentos de shows de tecnologia, incluindo GDC e E3, sendo atingidos .

Obviamente, isso é uma grande decepção para jogadores e desenvolvedores de jogos. Os desenvolvedores, especialmente, agora perdem a exibição de novos jogos nos shows para criar o hype antes do lançamento.

A Valve está ajudando a aliviar parte dessa miséria com o anúncio do Steam Game Festival: Spring Edition.

O Steam Game Festival anterior aconteceu em dezembro de 2019 e deu aos jogadores acesso a demos que poderiam ser jogadas por dois dias para dar a eles um gostinho do que está por vir.

A edição de primavera do festival está programada para não apenas durar mais tempo, mas também para apresentar mais jogos. Geoff Keighley, criador do The Games Awards e da Gamescom , disse que haverá mais de 40 jogos para experimentar durante o período do festival.

Surpresa! O @thegamefestival volta amanhã ao @Steam com mais de 40 novos jogos que você pode jogar em casa, originalmente definidos para a GDC. Esta é a edição Primavera de @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge - Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17 de março de 2020

O Steam Game Festival: Spring Edition está programado para começar em 18 de março e vai até 23 de março. Isso deve lhe dar tempo de sobra para aproveitar o que é oferecido.