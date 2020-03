Steam vê níveis recordes de usuários graças ao coronavírus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com as pessoas que trabalham em casa, os países em estado fechado e todos presos para o que fazer, não é surpresa que mais pessoas se voltem para os jogos. Graças a isso, o Steam quebrou seu recorde histórico de número de usuários on-line ao mesmo tempo.

Os dados mostram que no fim de semana, 20 milhões de jogadores de PC estavam online no Steam e uma parte substancial dessas pessoas também estava jogando.

Embora haja muitos jogos emocionantes para PC chegando ao lançamento (incluindo Doom Eternal ), não houve nada particularmente emocionante nos últimos dias. No entanto, apesar disso, milhões de pessoas acessaram o Steam e cerca de seis milhões delas jogaram no sábado também.

Em outros lugares, os jogadores também estão pressionando a internet. A Itália descobriu que, desde o seu bloqueio, houve um aumento no uso da rede nacional , com um aumento de mais de 70% no tráfego, graças às pessoas que jogavam Fortnite e Call of Duty .

Os jogos representam um fardo maior para a banda larga, especialmente com todos os que baixam grandes atualizações de jogos, patches e transmitem seus jogos também. Será interessante ver se isso se torna um problema internacional mais amplo à medida que a pandemia continua. Você está começando mais o seu jogo?