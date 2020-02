Half Life: Alyx será lançado em 23 de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Half Life: Alyx, o primeiro jogo single-player da Valve em yonks e o tão aguardado próximo lançamento da famosa série Half Life, teve sua data de lançamento confirmada.

O jogo será lançado em 23 de março, estreitando nossas expectativas em relação à estimativa anterior da Valve em março. Isso também significa que, a menos que algo caia no último minuto, a Valve se saiu bem em suas declarações de que os atrasos eram improváveis para o sucesso de público em VR.

Sedutoramente, desde a primeira revelação, a Valve sugeriu que um lançamento bem-sucedido poderia vê-los retornar à Half Life novamente. Isso é quase uma ameaça, no entanto, dado que as vendas naturalmente se esforçam para alcançar alturas realmente enormes, devido à exclusividade do jogo na realidade virtual.

Ainda assim, é um pensamento interessante para os jogadores que esperaram tanto tempo para a franquia aparecer novamente.

Ainda não se sabe se a Valve lançará mais provocações entre agora e 23 de março, mas há algo refrescante sobre a rapidez com que descobrimos que o jogo existe até a data de lançamento.

Em uma palavra, não. Enquanto Half Life: Alyx é de fato a próxima entrada completa da série, sabemos pelo que a Valve revelou que este é um prequel do conflito na Cidade 17 que os jogadores viram através dos olhos de Gordon Freeman nos jogos anteriores.

Isso significa que, embora a história provavelmente esteja ligada a esses eventos (se Alyx não estiver fazendo um grande roubo para roubar a Gravity Gun, comeremos nossos chapéus), provavelmente não devemos esperar que ela avance muito de onde as coisas pararam no final emocionante de Half Life 2: Episódio Dois.