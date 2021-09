Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Star Wars: Knights of the Old Republic é um dos RPGs mais célebres da história dos jogos, citado por incontáveis fãs como a maior narrativa de Star Wars que qualquer jogo já gerenciou, e por alguns deles como a melhor barra de história de Star Wars Nenhum.

Agora está voltando - um remake total do jogo, construído do zero, foi anunciado, e estamos absolutamente pasmos. É um dos lançamentos de jogos mais emocionantes dos últimos tempos, então descubra todos os detalhes importantes aqui.

O trailer acima estreou durante uma transmissão ao vivo de showcase da Sony olhando para o futuro do PlayStation 5 em setembro de 2021, e provocou uma onda de entusiasmo absoluto, até porque abriu o show inteiro.

É apenas um pequeno teaser trailer, porém, e infelizmente não termina com qualquer tipo de cronograma para quando podemos esperar o jogo. Em comparação com outros anúncios durante o evento, achamos que até mesmo uma data de lançamento de 2022 parece uma possibilidade remota nesta fase. Esperançosamente, podemos obter o remake em 2023, no entanto.

A única grande notícia sobre o jogo até agora, e de longe, é que ele será um console exclusivo da Sony - o remake do KOTOR está chegando apenas para o PlayStation 5, e não para o Xbox. Claro, isso pode significar que é um exclusivo temporizado ao invés de permanente, mas pelo menos no lançamento será um filip para os fãs do PS5.

No entanto, também sabemos que o jogo será lançado no PC, então não é como se o PS5 fosse o único lugar onde você pode jogá-lo.

Se você nunca jogou o KOTOR original, não se preocupe - não vamos estragar a história maravilhosa desse jogo. No entanto, a configuração para o remake é obviamente provavelmente a mesma, então podemos confiar nela para alguns fundamentos.

Em primeiro lugar, aquela República Velha titular está literalmente 4.000 anos antes dos eventos dos principais filmes de Star Wars, aqueles que compõem a Saga Skywalker - é muito, muito tempo atrás, na verdade. Como os fãs saberão, onde há um Sith, há sempre outro - neste caso, são os males gêmeos de Darth Malak e Revan.

Revan foi derrotado, deixando Malak em seu lugar, varrendo a galáxia, e cabe ao seu personagem personalizado pelo jogador lutar contra a maré do mal junto com os poucos Jedi que estão por perto para ajudar. No verdadeiro estilo de RPG, entretanto, aqueles que desejam usar o Lado Negro podem se sentir à vontade para fazê-lo - você pode escolher se apoiar na ideologia dos Sith se quiser.

É uma história brilhante que envolve diversos locais e alguns personagens icônicos, de mestres Jedi a ajudantes de robôs assassinos, então confie em nós quando dizemos que será um para experimentar quando for lançado.

Um grande ponto de interrogação que paira sobre o remake é exatamente o quanto ele mudará em termos de jogabilidade. Afinal, embora o KOTOR original seja adorado, seu sistema de combate pode parecer bastante arcaico agora, em comparação com as atualizações modernas dos mesmos controles RPG de cima para baixo de jogos como Divinity 2 e Baldurs Gate 3.

Se ainda temos o combate baseado em turnos, não é algo em que podemos estar confiantes - os desenvolvedores da Aspyr, que está lidando com o remake, confirmaram que querem permanecer fiéis à história do jogo original, e trazer o jogabilidade de acordo com os padrões modernos. Isso pode significar qualquer coisa!

No entanto, afastando-nos do combate, podemos ter certeza de que ainda teremos um RPG onde você pode se mover por vários centros conversando com personagens e pegando missões e equipamentos para continuar melhorando seu grupo.

Obviamente, também daremos um grande impulso à aparência do jogo - KOTOR é muito antigo neste ponto, então deve ser de cair o queixo ver alguns de seus locais mais famosos com uma versão completamente nova para explorar.