Obtenha Star Wars Battlefront 2 gratuitamente com a Epic Games agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games oferece regularmente diferentes jogos em sua loja pelo preço favorito de todos - gratuitamente . Desta vez, é a vez de Star Wars Battlefront 2 .

No momento, Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition é gratuito para adicionar à sua biblioteca até 21 de janeiro. Esta edição do jogo inclui o jogo padrão e uma massa de conteúdo que estava disponível para compra no jogo desde o lançamento original em 2017 até dezembro de 2019.

O jogo foi lançado inicialmente no PlayStation 4, Xbox One e PC nos dias nebulosos de 2017, mas houve muitas atualizações de conteúdo gratuitas lançadas desde então. Na verdade, foi apenas no ano passado que os desenvolvedores do jogo anunciaram sua grande atualização de conteúdo final na forma de The Battle on Scarif .

Desde o lançamento, a Dice lançou 25 atualizações gratuitas para o jogo, com conteúdo para jogo solo, co-op e elementos multiplayer do jogo. Também houve conteúdo inspirado na própria história de Star Wars e em locais de batalha, incluindo Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II e, claro, Scarif.

Portanto, se você ainda não experimentou, agora pode ser a hora, pois certamente não será gratuito para sempre. Para obtê-lo, tudo o que você precisa fazer é fazer login na sua conta e clicar para pegar o jogo da loja. Em seguida, ele será adicionado à sua conta para manter para sempre.

LIVRE ESTA SEMANA



