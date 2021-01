A Ubisoft está trabalhando em um jogo Star Wars de mundo aberto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ubisoft e Lucasfilm Games (o novo nome para a ala de jogos da Lucasfilm) anunciaram que estão trabalhando juntas em um novo jogo de Star Wars, uma aventura de mundo aberto que tomará seu lugar no que a Disney está chamando de uma nova era para seus propriedades de jogos.

É uma grande notícia para os fãs de Star Wars, que passaram os últimos oito anos obtendo mingau relativamente ralo do acordo exclusivo da EA com Star Wars no que diz respeito aos jogos de console - uma parceria que realmente só começou a dar frutos nas últimas duas saídas, Esquadrões e Jedi de Star Wars: Ordem Caída.

Estamos entusiasmados em anunciar que estamos trabalhando com @Ubisoft e @UbiMassive para desenvolver uma nova aventura de Star Wars em mundo aberto, com história aberta!



Saiba mais sobre o futuro de @LucasfilmGames na galáxia de Star Wars e além: https://t.co/uO1K1pivl2 pic.twitter.com/wRDccZvi3o - Lucasfilm Games (@LucasfilmGames) 13 de janeiro de 2021

A fórmula de mundo aberto da Ubisoft deve ser uma mudança bastante significativa para a franquia - embora Fallen Order tenha alguns elementos de mundo central, será revigorante obter um verdadeiro mundo aberto no universo Star Wars.

Se envolve escalar torres para iluminar o mapa com novos ícones para completar, no verdadeiro estilo da Ubisoft, continuará para ser visto, e até agora não há mais detalhes sobre quando o jogo será definido, que tipo de conteúdo de história será. lidará com, ou que jogabilidade apresentará.

O projeto será liderado pela Massive Entertainment, um estúdio sueco sob a bandeira da Ubisoft, e aparentemente rodará no motor Snowdrop, que alimentou a Divisão 2, por exemplo. Yves Guillemot, co-fundador e CEO da Ubisoft, chamou isso de "o início de uma colaboração de longo prazo com a Disney e Lucasfilm Games", então não aposte contra mais jogos Star Wars da Ubisoft no futuro.

O que tudo isso significa para o envolvimento contínuo da EA em Star Wars não está muito claro - estamos esperando uma sequência de Jedi: Fallen Order em algum ponto com base em sua recepção, e um tweet da EA sugere que ainda há muito mais por vir. :

Nós amamos Star Wars.

Esperamos continuar nossa parceria com a Lucasfilm Games.

Estamos fazendo mais jogos de Star Wars.

BD-1 ainda é o mais fofo. - Electronic Arts (@EA) 13 de janeiro de 2021

O anúncio vem logo após a Lucasfilm Games, confirmando que a Bethesda também está trabalhando em um novo jogo Indiana Jones , então há claramente algumas engrenagens bastante significativas em movimento na Disney.

Escrito por Max Freeman-Mills.