Star Wars: Squadrons DLC coloca Baby Yoda no seu painel

(Pocket-lint) - Star Wars: Squadrons está recebendo um DLC gratuito para coincidir com o início da 2ª temporada de The Mandolorian .

Electronic Arts, Motive e Lucasfilm anunciaram a atualização de conteúdo durante o evento de lançamento Mando Mondays , que está revelando novos produtos e notícias centrados em Mandalorian todas as segundas-feiras durante a segunda temporada da série de sucesso.

O DLC chegando a Star Wars: Squadrons inclui oito novos itens cosméticos desbloqueáveis inspirados na primeira temporada. Você obtém bobbles que ficam pendurados de dentro da cabine do seu caça espacial no jogo e flairs como a nave Mandaloriana.

Você também recebe um lingote de Ferro Beskar, bem como um holograma baseado na criatura Blurgg que transportou Mandalorian em Arvala-7, e outro holograma para o caçador de recompensas que rastreou Mando e Baby Yoda durante a primeira temporada. Mas as adições mais emocionantes são os flairs do painel, um dos quais mostra o IG-11 que ajudou a salvar Mando e Baby Yoda durante a primeira temporada. Outro permite que você viaje com The Child, também conhecido como Baby Yoda.

Esta é uma atualização de conteúdo gratuita que estará disponível para proprietários de Star Wars: Squadron a partir de 28 de outubro de 2020. Isso deve dar a você alguns dias para voar com Baby Yoda antes da estreia da segunda temporada em 30 de outubro de 2020 na Disney +.

Escrito por Maggie Tillman.