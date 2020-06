Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Apenas alguns dias após o lançamento do primeiro trailer cinematográfico de Star Wars: Squadrons, temos outro lote de imagens para aprofundar como parte do fluxo de novos trailers e anúncios de jogos do EA Play Live.

O trailer mostra mais sobre os tipos de caça estelar que iremos pilotar no lançamento, os modos de jogo e a campanha, e mostra algumas das jogadas centradas no cockpit em ação.

A jogabilidade confirma parte do que sabíamos desde a revelação inicial, que foi apresentada depois que as notícias da existência do jogo vazaram antes do tempo.

Os jogadores apreciarão uma campanha jogando nos dois lados da cerca logo após o final de Return of the Jedi, e a segunda destruição da Estrela da Morte, que parece servir de excelente base para a mecânica de vôo em jogo antes de pular online .

Essa arena on-line envolverá batalhas de cinco jogadores contra cinco, e ainda não está totalmente claro se haverá outros navios de IA voando para praticar tiro ao alvo, como foi o caso dos modos de caça estelar do Battlefront II. Os jogadores escolherão entre quatro classes de navios - caça, interceptador, bombardeiro e apoio, com navios diferentes em cada lado da guerra.

Independentemente disso, o prato principal parece ser Fleet Battles, o principal modo no qual os jogadores competem destroem a capitânia inimiga através de uma série de objetivos menores. Com as equipes se desfazendo para estabelecer o próximo objetivo, parece um modo que pode levar a batalhas mais longas e prolongadas.

Basta dizer que os trechos de jogabilidade no trailer são incríveis, os cockpits detalhados dão uma sensação real de lugar, enquanto também tivemos um vislumbre de algumas das mudanças cosméticas que os jogadores desbloquearão. Um total de 50 personalizações de equipamentos também foram exibidas brevemente, mostrando como os jogadores desbloquearão a capacidade de realmente personalizar seu carregamento ao longo do tempo.

O jogo também tem uma data de lançamento - 10 de outubro, o que significa que estamos a apenas alguns meses de experimentá-lo. Chegará ao Xbox, PS4 e PC em primeira instância, embora não apostássemos contra a obtenção de uma versão de próxima geração logo depois. Impressionante, tanto no PS4 quanto no PC, será jogável em VR.