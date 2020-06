Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O universo de Star Wars demorou um pouco para ficar sob a orientação um tanto difamada da EA, mas parece que está ganhando vida agora, com Jedi: Fallen Order do ano passado se juntando a um novo jogo de luta de cães que a EA anunciou - Star Wars: Squadrons .

O jogo, que terá uma campanha singleplayer completa, colocará equipes de cinco jogadores entre si em batalhas aéreas, ocorridas logo após o final de O Retorno dos Jedi, no arco da Saga Skywalker.

A EA e os desenvolvedores Motive lançaram o trailer revelador e prometem exibir imagens completas de jogabilidade no evento Play Live da EA ainda nesta semana, quando também antecipamos todos os tipos de outras revelações de jogos.

As batalhas de cinco contra cinco que parecem formar o núcleo do jogo permitirão que os jogadores escolham seus lutadores com cuidado para garantir estilos de jogo de oposição e, à medida que os jogadores progridem, desbloqueiam atualizações cosméticas como novas skins, novas armas e armas. Atualizações.

O jogo também contará com jogo multiplataforma, o que é cada vez mais esperado, mas é extremamente bem-vindo para a maioria dos jogadores.

Squadrons será lançado em 2 de outubro para PS4, Xbox One e PC, e também será jogável em VR, de forma emocionante - essa visão da cabine que o trailer abre é uma visão tentadora do que poderia ser uma maneira imersiva de experimentar o universo de Star Wars .

Curiosamente, o preço é de £ 34,99 ou $ 40, sugerindo que talvez não seja o pacote mais substancial de todos os tempos. Ainda assim, mal podemos esperar para experimentar e experimentar - se conseguir capturar parte da velha magia X-Wing, Rogue Squadron, será um verdadeiro vencedor.