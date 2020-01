Guerra nas Estrelas: Cavaleiros da República Velha reinicia "em desenvolvimento"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Star Wars: Knights of the Old Republic e sua continuação continuam sendo nossos jogos favoritos de Star Wars de todos os tempos, então o garoto está animado para descobrir que poderemos lançar um novo lançamento em breve.

Um relatório afirma que a EA tem uma reinicialização do KOTOR em desenvolvimento, que pode ser anunciada assim que a E3 2020, em junho.

O RPG pode voltar como um remake ou uma "sequência dos tipos", com elementos de KOTOR 1 e 2 recontados como parte de seu enredo.

Ainda não se sabe se a Bioware (KOTOR 1) ou a Obsidian (KOTOR 2) estão envolvidas. O mais provável é que seja o primeiro, já que hoje faz parte da família Electronic Arts, em vez do Obsidian, da Microsoft.

O jogo pode ser desenvolvido por um estúdio da EA completamente separado, é claro, considerando que a Bioware já está cheia de atualizações em andamento do Anthem, um novo Mass Effect e Dragon Age 4.

A especulação sobre um novo Knights vem do Cinelinx, o site que o destacou sobre um programa de TV Obi Wan em produção (mesmo que isso agora esteja atrasado).

O site alega que recebeu a atenção de duas fontes independentes e separadas. Um disse que era um remake do jogo original de 2003, enquanto o outro revelou que será mais uma re-imagem trazer personagens e história para o novo cânone da Disney Star Wars.